天天熱翻天！中醫師點名這些人中暑機率高

時序進入夏至，端午過後氣溫一天比一天更熱，全台高溫像是烤番薯，不少地區體感溫度更是超過40度。中醫師吳明珠接受《中時電子報》訪問點出中暑機率高的人。

端午過後全台出現高溫，中暑機率大幅提升。(照片/邱子軒 拍攝)

夏至過後，正式進入中醫所謂的「三伏天」，加上溫室效應影響，熱在三伏，氣溫還會更熱，中暑機率更是提高，中醫師吳明珠表示，不管在室、內外，夏天一定要補充水分，不要等待口渴才喝水，建議可多吃瓜類、綠豆湯或烏梅湯等消暑清熱，從事戶外活動曬太陽，可喝點鹽水，如果可以白天盡量待在室內，但要特別注意，冷氣吹久了，容易造成中醫所講「陰暑」，「陰暑」就是沒曬太陽、沒運動，感覺有中暑狀態，你會發現頭暈眼花、想吐，甚至有眩暈的狀況，但血壓量起來正常，也沒有發燒，身體莫名的累，這就是中暑的狀況。

炎炎夏日高溫，不少人都喜歡吃冰消暑，吳明珠就建議，太冰、太涼的東西要少吃，因為身體在很冰涼的時候，就很容易中暑。吳表示，若稍微有中暑情況，可熱敷、按摩或刮痧，但特別要注意，如果是中風過或有三高、慢性病等病友，盡量不要熬夜，否則中暑機率高，另外有三高或曾有中暑過的人，因體質偏虛、偏瘀、偏濕，他們營養都不夠，熱排除比較困難熱，因此中暑較容易再復發。

(中時電子報)