面對美國制裁，華為副總裁張建崗8日表示，目前，這些制裁實際上並未影響到華為向英國提供5G設備和光纖解決方案的業務及能力；不過，他也表示，還需要幾個月的時間才能知道美國5月宣布的制裁措施會造成哪些影響。

日前，外媒報導提到，今年1月，英國雖然允許華為在未來的5G網路建設中發揮「有限作用」，但多為英國大臣隨後表示，美國的制裁可能會對華為對於英國的網路設備供應能力造成重大影響。

此外，在本月初，對於華為公司是否可以參與英國5G建設，英國方面再次發出強烈的反對訊息。據英國廣播公司（BBC）2日報導，英國首相強森一反之前態度表示，在華為問題的決定上將謹慎行事；他預計將在月底前，決定是否進一步限制該公司。

對此，張建崗表示，英國官員在做出「關鍵長期決定」之前，應該仔細考慮；他強調，「現在不是進行倉促決定的時候，華為方面認為，重要的事情要等到所有問題與事實都明朗之後再說。」

(旺報 )