美股隔夜的收漲，經濟復甦的願景，提供南韓股票市場的風險偏好。周四南韓KOSPI指數高走，至午間上漲14點或+0.65%，為2173點。外資上午在韓股賣超757億韓元(約合6341萬美元)，為主要淨賣家。

南韓今日新報50病例，續在50~60例高位。

儘管美國出現單日確診人數的新高，截至周三的累積確診數破300萬人，死亡人數破13萬人，但那指在昨夜來到10492.5點的歷史新高，鼓舞南韓相關科技股表現。

在首爾的多數大型股皆走高。三星電子上午傳出將在明年取消充電器配件的附贈，三星電子上午漲0.38%，暫報53200韓元。

網路科技股呈現上漲，入口網站龍頭Naver上漲3.0%，行動社交軟體龍頭Kakao上漲5.49%，遊戲出版商龍頭廠NCsoft上漲0.6%。

主要製藥廠上漲，三星生物製藥上漲0.68%。

集團旗下位於印度的LG Polymers，昨日爆出南韓執行長及約11名高層遭印度警方羈押逮捕，主因為月前的印度工廠出現爆炸，印度警方試圖釐清責任。LG化學上午跌2.14%，暫報524000韓元。

(時報資訊)