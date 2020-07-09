新冠肺炎疫情大流行重創航空業，聯合航空（United Airlines）周三已通知36,000名員工、將近其半數的美國員工可能在10月休無薪假。

該無薪假計畫涵蓋多達15,000名空服員、11,000員客服人員與機邊人員、5,500名維修人員與2,250名機師等。

過去兩周隨著美國大部分的州確診數急升，以及數州開始對旅客實施新的隔離措施，航空業的復甦前景已經惡化。航空公司必須縮減運量，才能因應不斷下滑的旅行需求。美國航空（American Airline）高層曾表示，今年秋季多出來的人力可能達到20,000人。

聯合航空周三向員工表示，不是所有收到裁員通知的人都要放無薪假，如果在下周截止期限前接受自願離職與提前退休計畫的員工人數足夠，公司可能縮小裁員規模。

如果每一家美國航空公司跟進聯航最糟情境的無薪假計畫，以聯航在美國國內市場的份量，全國恐約有24萬個工作機會將受到影響。Cowen提出預測，與2019年底相比，美國航空業到2020年底時估將裁減15萬至20萬人，遠超出該投銀4月時的預測。

(時報資訊)