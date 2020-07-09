PCB鑽針廠—尖點(8021)執行聚焦收歛策略，強化在5G相關網通設備、基地台、伺服器、高速晶片等高階市場佈局，成果開始反應在獲利能力上，隨著蘋果新機拉貨啟動及傳統旺季來臨，尖點下半年業績成長可期，今年獲利可望優於去年，外資亦看好尖點買超力挺，尖點今天盤中股價創下2019年12月5日以來新高。

尖點自去年開始執行聚焦收斂策略，陸續結束虧損轉投資，專注本業並將產品重心放在5G相關高階市場，以提升公司產品技術力及獲利能力，儘管第1季有新冠肺炎疫情干擾，尖點單季毛利率拉升至25.05%，年增1.67個百分點，今年前6月合併營收雖因結束轉投資事業年減6.34%，但營收從3月起逐月攀升，6月合併營收為2.53億元，創下今年單月新高，累計第2季合併營收為7.33億元，季增22.16%。

下半年因進入傳統旺季，蘋果等新產品陸續上市，加上5G相關產品需求強勁，尖點營運可望依循往年趨勢，呈現逐季成長，全年獲利可望優於去年。

尖點營運佈局逐步發酵，且股價低於每股淨值，獲得外資青睞，自7月2日至7月8日外資共買超尖點1610張，推升公司股價在今天盤中創下波段新高。

(時報資訊)