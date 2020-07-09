探針卡及LED設備廠旺矽（6223）受惠5G及高速運算（HPC）晶片測試需求強勁，2020年6月營收續「雙升」登近1年半高點，帶動第二季營收雙位數「雙升」創歷史第3高。由於下半年探針卡需求續強，法人看好下半年營運將持續暢旺。

旺矽股價自6月15日起漲，6月30日後上攻力道猛烈，不畏櫃買人工撮合「關禁閉」，今（9）日開盤再度跳空漲停價141.5元，創2011年3月中以來近9年半高點。隨後漲停雖打開、仍維持逾7％漲幅，近1個月波段漲幅已超過8成。

旺矽2020年6月自結合併營收5.26億元，月增3.77％、年增16.19％，改寫同期新高、歷史第4高。帶動第二季合併營收15.53億元，季增14.21％、年增19.57％，改寫同期新高、歷史第3高。累計上半年合併營收29.14億元，年增15.24％，續創同期新高。

由於股票近期多次達公布注意交易資訊標準，旺矽日前依規定公布自結財報，5月自結稅後淨利0.89億元，季增達28.99％、年增達2.42倍，每股盈餘（EPS）達1.11元。合計4～5月稅後淨利1.58億元，較去年同期0.22億元跳增6.18倍，每股盈餘達1.97元。

以此推算，旺矽1～5月稅後淨利3.01億元，較去年同期1.13億元躍增近1.65倍，每股盈餘3.77元、遠優於去年同期1.43元，並提前創近9年上半年同期高點。

旺矽受惠5G及高速運算晶片測試需求強勁，探針卡產能滿載，帶動今年營運成長動能暢旺，加上跨入先進半導體測試解決系統、高低溫測試系統的新事業營收貢獻規模持續成長，挹注毛利率及獲利提升，使獲利成長動能優於營收。

展望後市，在5G及高效運算相關測試探針卡需求持續強勁，且繪圖晶片測試板及探針卡出貨將逐季放量下，法人看好旺矽下半年營運持續暢旺。同時，蘋果新產品傳將採用mini LED螢幕，市場看好旺矽可望打入國內LED大廠的mini LED供應鏈，挹注營運成長動能。

(時報資訊)