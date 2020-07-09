高盛警告，今年受到疫情影響，美國大選結果可能會延遲公布，提醒投資人股市11月恐面臨高度波動，建議投資人避險到12月。

CNBC報導，高盛首席美國股票策略師David Kostin表示，因新冠肺炎疫情影響，人們無法親自投票，使用郵寄的選票數量可能會增加，將導致選舉結果延後幾周出爐。選舉對市場帶來的波動也將跟著延後。

David Kostin指出，期權市場的交易員似乎認為，選舉結果不會在預定的11月3日公布，且大選前後股市隱含的波動率與先前的周期相比非常高，雖然波動與疫情也有關係，但選舉前後隱含的高波動率表明市場預期選舉結果有很大的變數。

因此，他建議客戶為曝險部位避險至12月份，以防選舉結果不確定性帶來的投資風險。

Kostin舉例，2000年前總統小布希（George W. Bush）和對手高爾（Al Gore）的總統大選競爭中，花了34天才決定選舉結果。

(中時電子報)