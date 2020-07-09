廖男與妻子訊問結束後，迅速離開派出所。（王揚傑攝）

新北市衛生局女雇員墜樓身亡案猶如羅生門，她生前自曝遭強暴、暴力對待，但昨（8日）又有消息傳出，女雇員私生活不單純。社運人士王奕凱則直指，物理治療所廖姓執行長夫妻是殺人兇手，一整家都是「影帝」，不但放消息給媒體轉移焦點，還找徵信社演戲，讓死者死的不明不白。

昨有媒體報導，林女與衛生局已婚男督導關係匪淺，今年2月14日一起上餐廳共度情人節，結束後進入林女租屋處，獨處多時才離開。王奕凱在臉書PO文，指這是「地獄級噁心的操作」，不過也因為這樣，才能看到「因狗急跳牆下終於被戳破謊言的樣子。」。

王奕凱表示，廖妻一開始說1月看手機發現老公出軌，又說4月被徵信社找上門，又說6月才發現，還指控死者跑去騷擾要錢。結果死者去年11月就徹底斷絕了跟廖姓執行長的關係，記者也跟王奕凱說，徵信社資料都是廖姓夫妻給的。

王奕凱說廖姓夫妻找徵信社演戲，讓死者死的不明不白，還能裝無辜說自己也是受害者，真的是「超級影帝」、「一整家的影帝」。

王奕凱更直指「你們就是殺人兇手，不光廖男，連廖妻也是，即使分手也不放過人，即使對方在衛生局上班也不放過她。」，「然後維護你們繼續拿眾多政府案子的利益跟許多協會的地位」。

王奕凱感嘆「我知道很多人都還在觀望，怕以為是私情問題，其實這真的是活生生的權勢性侵，以及就是基層照護員被這種極為噁心的手段玩死的事情，真的不靠大家分享，沒有更多的人知道這人被害死得這樣慘，無法沉冤得雪，真的需要大家幫忙關注，這是非常悲慘不下其他政治事件的悲劇」。

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