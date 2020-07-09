隨著台灣新冠肺炎疫情趨緩，國內旅遊開始復甦，許多民眾趁著暑假規劃出遊行程，大部份民眾在國內旅遊很少投保旅平險，產險業者提醒民眾國內旅遊投保旅遊平安險必要性外也增加更多保障。

和泰產險表示，一般旅遊平安險，針對人身意外提供保障，除個人責任險之給付外，亦提供意外身故、失能保險金及意外傷害醫療保險金補償保戶損失，因此在規劃旅遊行程時，建議規劃投保旅平險。

因應新型冠狀肺炎疫情，和泰產險表示，針對國內旅遊平安險，推出新型保障內容，包含「法定傳染病補償金保險」，如登革熱、新冠肺炎等法定傳染病，旅途中若不慎感染，都能獲得相關保障。此外，隨著夏日高溫影響，出遊在外餐餐外食，若遇食物變質造成食物中毒現象，其中「食物中毒慰問金保險」便能補償相關損失。

一家老小出遊，和泰產險表示，老人小孩最需要的「重大燒燙傷保險」，也是不可或缺的保障項目之一；還有小資自駕出遊若遇使用租車服務，駕駛他人汽車車體損失責任保險金，可補償保戶自負額最高1萬元的損失。民眾出遊規劃有完整保障的旅遊平安險，才能讓旅遊有事無恐！

(工商 )