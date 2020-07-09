台北君品酒店慶祝10周年，並為搶疫後國旅商機，推出第六波國人超值優惠住房專案，同時亦讓加拿大龍蝦重磅回歸，即日起至8月31日「一泊二食雙人龍蝦分享餐」國人住房優惠專案，雙人入住君品酒店雅緻客房，每晚6,000元、等同以2.7折促銷，每日限量20間，內容含早餐及客房餐飲，房客可於客房內大啖加拿大龍蝦分享餐，包含田園生菜沙拉、歐式經典開胃前菜、加拿大水煮龍蝦3隻及精緻甜點芝麻巧克力蛋糕等多樣美味佳餚，凡於2020年7月31日前預訂，即每房再加贈主廚精選湯品。

雲軒西餐廳自2月開始陸續推出數波吃到飽饗宴活動，為回饋給更多賓客，雲軒西號餐廳頂級牛排吃到飽活動延長兩個月並華麗升級，自8月1日至9月30日，週一~週日午、晚餐時段皆推出「頂級牛排吃到飽」，午餐每人980+10%元(原價2,980+10%元)，晚餐另提供精選紅酒無限暢飲，每人1180+10%元(原價3,180+10%元)，兩個用餐時段皆包含無限享用君品「片皮鴨三吃」、現點現做蒙古烤肉及繽紛沙拉吧供應超過20種的新鮮蔬菜、當令現流海鮮、果汁、日式料理、莫凡彼冰淇淋及各式精緻甜點；除此之外，頂級牛排吃到飽方案凡個人持政府所發放之任一張振興紙本三倍券消費，午、晚餐每位均一價1000元，即可放肆朵頤鮮嫩多汁且帶有典雅木燻香的頂級牛排。

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