三倍券系統卡 侯友宜：反應給中央趕快調整 11:552020/07/09 中時 賴彥竹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 三倍券系統卡，媒體詢問對日後預購建議，新北市長侯友宜今（9日）表示，將預購不便反應給中央，讓中央趕快調整。（賴彥竹攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第二波預購三倍券開跑，第一波超商預購、信用卡綁定等系統出現異常狀況，媒體詢問對日後預購的建議，新北市長侯友宜今（9日）表示，會將預購不方便的部分反應給中央，讓中央就這些小缺點，趕快調整。 侯友宜表示，預購三倍券期間，不管是實體或是電子支付等方式，大家仍然有一些比較不方便的部分，將會把這些不方便反應給中央，讓中央就這些小缺點，趕快調整過來，讓第二階段領取過程更順利、更完整。 (中時 ) #中央 #三倍券 #反應 #侯友宜 #缺點 也許您會感興趣 生活熱門新聞 中衛口罩搶起來！Yahoo奇摩、PChome24h今開賣 - 生活 露黑森林假coser為何遭圍剿？動漫圈曝關鍵原因：超生氣 - 生活 未來高溫破40度恐成真 專家：這三地區將成台灣最熱地區 - 生活 大陸薪水超越台灣 台青博士：不西進 我可能一直當助教 - 生活 三倍券綁哪張信用卡？這5張卡回饋不限名額 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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