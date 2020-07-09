第二波預購三倍券開跑，第一波超商預購、信用卡綁定等系統出現異常狀況，媒體詢問對日後預購的建議，新北市長侯友宜今（9日）表示，會將預購不方便的部分反應給中央，讓中央就這些小缺點，趕快調整。

侯友宜表示，預購三倍券期間，不管是實體或是電子支付等方式，大家仍然有一些比較不方便的部分，將會把這些不方便反應給中央，讓中央就這些小缺點，趕快調整過來，讓第二階段領取過程更順利、更完整。

(中時 )