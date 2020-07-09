Michael Beasley would have to serve a five-game suspension for violating the Anti-Drug policy last April. Despite that, a team like Brooklyn would have him for a minimum 5 games (3 seeding and 2 play-in) and get an inexpensive look to evaluate for 2020-21. — Bobby Marks (@BobbyMarks42) July 9, 2020

就在《The Athletic》記者查拉尼亞9日爆料比斯利有望加盟籃網後，《ESPN》薪資專家馬克斯隨即在比斯利的頭上潑冷水，因為馬克斯強調去年4月違反聯盟禁藥規定的比斯利，必須先服完5場禁賽處罰才可出賽，更預估他至少可打5場！

根據馬克斯的評估，比斯利服完5場禁賽後，至少還有3場例行賽與2場東區第8種子爭奪戰可打，更有機會利用這段復賽期間，吸引籃網跟他簽下2020-21年球季低薪合約，等同順便消化禁賽場次，反正籃網根本無心好好打完本季復賽。

籃網本季拿下30勝34敗，雖然位居東區第7，卻只領先東區第8魔術半場勝差，以他們目前少了厄文、杜蘭特、丁維迪、狄安卓喬丹、普林斯、威爾森錢德勒與克拉克斯頓等主力(確診或不打復賽)的淒慘狀況來看，復賽之後恐怕1勝難求。

不過籃網領先東區第9的巫師6場勝差，以巫師沒有當家射手畢爾助陣窘境下，籃網或有機會保住東區第8，前提是在第8種子爭奪戰擊敗巫師，但馬克斯評估比斯利可打2場附加賽，代表他認定籃網贏不了巫師，連闖進季後賽機會都沒有。

(中時 )