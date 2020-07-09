即使專家早已警告疫情恐在秋季復發，美國總統川普仍邀情全國學校屆時必須開學，若地方政府不配合揚言斷經費。不過，川普此言已惹火美教師工會，「美國教育協會」主席加西亞更直嗆川普，稱不能在無法確保教職員工與學生安全情況下貿然復學，並且懷疑在疫情蔓延之際，川普是否有敢在坐滿學生的教室內呼吸空氣。

據《國會山莊》報指出，全美國最大的教師工會聯盟「美國教育協會」（National Education Association）主席加西亞（Lily Eskelsen Garcia）8日接受美國有線電視新聞網採（CNN）訪時表示，川普的重啟校園要求中，根本沒用到「安全」一詞，並表示不會有人比老師們更希望孩子們返校，「但我們希望安全地重開校門」。

“I double dog dare Donald Trump to sit in a class of 39 sixth graders and breathe that air without any preparation for how we’re going to bring our kids back safely.”

National Education Association President Lily Eskelsen Garcia says schools can only reopen if done so safely. pic.twitter.com/d13sVYr5oS — New Day (@NewDay) July 8, 2020

加西亞表示，我們已目睹太早開放酒吧的下場，許多州正因此導致新增確診攀升，「但是學校不是酒吧，在沒有任何讓孩子們安全地重返校園等措施準備好前，我敢打賭川普絕對不敢坐在滿滿學生的教室內呼吸空氣」。

美國教育協會表示，要讓任何學校恢復面對面上課，如個人必須戴好個人防疫配備、符合疾管中心標準的清潔程序、教室內保持適當的社交間距、建立消毒站並呼籲所有人勤於洗手等防疫措施需同時進行。

關於校園防疫措施升級所需經費，加西亞也表示國會都願意特別撥出經費就商業活動，相信他們不會至人民不顧。不過，雖然美國眾議院曾於5月15日通過、總額高達3兆美元的《健康和經濟復甦綜合應急解決方案法案》（HEROES act，又稱「英雄法案」），但遭川普嗆「早已死了」，該法案也並未在共和黨掌控的參議院通過。

(中時電子報)