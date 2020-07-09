即使專家早已警告疫情恐在秋季復發，美國總統川普仍邀情全國學校屆時必須開學，若地方政府不配合揚言斷經費。不過，川普此言已惹火美教師工會，「美國教育協會」主席加西亞更直嗆川普，稱不能在無法確保教職員工與學生安全情況下貿然復學，並且懷疑在疫情蔓延之際，川普是否有敢在坐滿學生的教室內呼吸空氣。
據《國會山莊》報指出，全美國最大的教師工會聯盟「美國教育協會」（National Education Association）主席加西亞（Lily Eskelsen Garcia）8日接受美國有線電視新聞網採（CNN）訪時表示，川普的重啟校園要求中，根本沒用到「安全」一詞，並表示不會有人比老師們更希望孩子們返校，「但我們希望安全地重開校門」。
加西亞表示，我們已目睹太早開放酒吧的下場，許多州正因此導致新增確診攀升，「但是學校不是酒吧，在沒有任何讓孩子們安全地重返校園等措施準備好前，我敢打賭川普絕對不敢坐在滿滿學生的教室內呼吸空氣」。
美國教育協會表示，要讓任何學校恢復面對面上課，如個人必須戴好個人防疫配備、符合疾管中心標準的清潔程序、教室內保持適當的社交間距、建立消毒站並呼籲所有人勤於洗手等防疫措施需同時進行。
關於校園防疫措施升級所需經費，加西亞也表示國會都願意特別撥出經費就商業活動，相信他們不會至人民不顧。不過，雖然美國眾議院曾於5月15日通過、總額高達3兆美元的《健康和經濟復甦綜合應急解決方案法案》（HEROES act，又稱「英雄法案」），但遭川普嗆「早已死了」，該法案也並未在共和黨掌控的參議院通過。
文章來源：Teachers union president dares Trump to sit in classroom amid coronavirus 'and breathe that air'
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。