日前行政院農委會宣布修正的「農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點」，引起太陽能產業反彈。台灣太陽光電產業協會發出聲明稿指出，農委會數據評估計算有誤，而且新規可能會讓2025年太陽能20GW目標落空。

台灣太陽光電產業協會聲明稿指出，綠能建設是小英政府的重點前瞻政策，也是為了下一代有乾淨的生活環境，更是世界能源趨勢。但前日農委會新修訂的審查作業要點，將會嚴重影響政策達標，政府為達到政策應上下齊心，不應有不同調的現象。

政府對民間投資必須符合信賴保護原則，這是法治國家最基本的要求，前幾年政府取消了不利耕作區與養殖專區重疊，導致許多業者虧損數千萬元，近期政府因新增出流管制、環社檢核等項目造成業者設置時程延後，即無法如期配合躉購費率時效，恐將再損失數億元。

政府既鼓勵民間投資，政策就不宜一變再變，否則導致業者投資損失進而放棄投入綠能產業，不也喪失了當初鼓勵投資的美意。關於這點，眾多業者指出主要是政府缺乏一個跨部會的高層統合窗口，因此變成各部會宣布新政策時沒有全盤考慮實際狀況與需求。

前日農委會主委說明為了防弊修訂審查作業要點，並表示仍可達到政策目標，業者指出農委會數據計算完全不切實際：1. 漁電共生雖盤點7985公頃，但依過去三年地層下陷區2700餘公頃之推動經驗，達成率竟不到10％，合理預估7985公頃到2025年也僅能完成 0.6～1.0GW，而非農委會計算的4GW。 2. 畜電共生屋頂依業者過去10年經驗大多已完成，如何期望未來四年還能做到3GW，實際頂多也只能再做0. 5GW。以上兩項在農委會觀點認為2025 年可以達到7GW，但業者認為實際最多 1.5GW，農委會如此觀點將導致2025年政策目標短少5～6GW。 依政府目標，今年底應累積達到6.5GW，亦即今年要達成2.3GW，但業者認為由於政策的多變與新增項目，故今年是無法完成目標。即便如此，產業界的業者無一不持續努力，預計未來兩年透過大型地面 電站建置能快速將缺口補上，一起達到政府 2025年設置20GW之目標。但依農委會的漁電及畜電共生數據即可得知將會缺少 5～6GW，業者非常憂心這缺口不是中央政府哪個部會可承擔的起。

各家業者、公會與協會都願意與政府各級單位、民眾及環團溝通 對話，讓大家理解實務可行性，全體國人齊心達成小英政府承諾之綠 能政策，避免幾年後缺口大到無法彌補，也給生活在台灣這片土地的國人一個乾淨無虞且能永續經營的環境。

(工商 )