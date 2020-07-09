住展雜誌9日公布最新統計，近三年危老建案推案量呈現年年創新高的態勢，今年上半年危老建案數量達16個、總推案量約162億元；建案數量比去年全年大增約四成五，推案量則比去年全年成長67億元、增幅高達約七成。

住展雜誌研發長何世昌表示，危老重建因給予高額容積獎勵，且又毋需經過都審，已經成為業界最熱烈追逐的開發模式，未來推案建數與案量甚至有機會超越都更，成為推案新主流。

住展雜誌統計，今年北台灣上半年危老建案總推案量已達162億元，下半年還會有不少指標案將陸續推出，包括：南京東路五段「大陸建設馥敦飯店危老案」、新店「合環建設永新街危老案」等，預計北台灣今年開賣的危老建案數量應可達30個，全年總案量超過300億元，案量將比去年全年暴增逾二倍以上，增幅十分驚人。

北台灣上半年開賣的危老建案中，以台北市案量達132.5億元案量最多，其次為新北市28億元，新竹市僅約1.7億元，桃園等其他縣市則暫時掛零。

(工商 )