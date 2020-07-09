資策會產業情報研究所（MIC）針對臺灣消費者，進行2020年上半年行動支付大調查，發現若商家支援所有支付工具，臺灣消費者首選行動支付的比例（35.3%），已首度超越實體信用卡/金融卡（33.9％）。

除此，在消費者常用的交易方式中，行動支付從2018年43.8％，成長至2020年上半年的59.7％，首度追平第三名的電子票證（60.1%）。資深產業分析師胡自立表示，短期內行動支付與實體電子票證暫無直接替代關係，但中長期可觀察兩者是否將進入黃金交叉。此外，未來電子支付機構管理條例與電子票證發行管理條例若二法合一，對產業的後續影響也值得觀察。?深入調查用戶使用情形，資策會MIC指出有四大趨勢值得注意：「只用1款行動支付的用戶比例提升」、「臺灣行動支付市場開始收斂」、「Apple Pay用戶消費力高」、「街口支付用戶消費頻率高」，以及「受到2020年疫情影響，衛生因素成為用戶持續使用的重要原因」。

MIC調查顯示，有8成用戶使用款數介於1～3款，不過只用1款的用戶已從2019年23.6％，增至2020上半年37.9％；相反的，使用2～3款的用戶比例普遍降低。

觀測最常使用的行動支付排名，通用型前五名依序為LINE Pay（28.1％）、街口支付（15.5％）、Apple Pay（9.7％）、Easy Wallet/悠遊付（6.2％）與玉山Wallet（5.1％）。

限定型前五名則依序為PX Pay（11％）、Fami Pay（3.8％）、Open錢包（1.7％）、Carrefour Pay（1％）與HAPPY GO Pay（0.7％）。胡自立表示，這10款行動支付已經囊括82.8％的總用戶，觀察臺灣行動支付市場已開始出現收斂趨勢，另外，限定型行動支付分散通用型用戶滲透率的趨勢也比2019年更為明顯。

針對曾使用過的用戶數排名，資策會MIC調查顯示，前五名依序為LINE Pay、Easy Wallet/悠遊付、PX Pay、街口支付與臺灣Pay，但持續提升活躍用戶才是強化競爭力的關鍵。至於全年齡層用戶最常用的行動支付，LINE Pay仍延續2019年的排名寶座，不過亞軍競爭激烈，18~25歲用戶青睞Apple Pay，26~45歲用戶第二常用街口支付，46~65歲用戶則為PX Pay。分析不同行動支付用戶的消費特性，可發現街口支付用戶的月均消費次數比例明顯高過其他用戶，消費屬性偏向小額多次；而Apple Pay用戶消費力最高，在超過1,000元的單次消費金額與均消金額比例，皆明顯高於其他用戶。

(工商 )