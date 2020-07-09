華邦電(2344)6月合併營收為41.31億元，較5月減少3.34%，較去年同期增加0.87%。第二季營收約127.52億元，季增達10.42%。2020年上半年合併營收243.02億元，較去年同期增加6.13%。

華邦電子第一季本業轉盈，本業營運已走出去年第四季之谷底，展望第二季，因記憶體價格走揚，有利整體營運轉盈。

華邦電子第一季營收115.49億元，毛利率季增2個百分點達24.1%，營業利益0.32億元，本業已開始獲利，但因提列業外損失，導致第一季稅後淨損0.87億元，每股淨損0.02元。

第二季，DRAM、NOR/NAND Flash合約價穩定小漲，華邦電第二季營收季增逾一成，法人看好華邦電第二季營運將轉盈。

華邦電董事長焦佑鈞於日前股東會後表示，雖然總體經濟不樂觀，但從公司前5個月營收來看，疫情影響並不大；整體而言，看景氣「審慎不悲觀」。產業方面，上半年包括遠距教學、在家工作等應用需求均成長，但消費品、汽車應用明顯衰退。

(時報資訊)