達爾膚(6523)6月營收6575萬元，月增64%，年減16%；上半年營收3.24億元，年減少37%。達爾膚6月營收月增64%，主要受惠於台灣618電商年中慶行銷策略奏效，推動線上業績持續成長，加上台灣疫情控制良好，內需及消費者信心指數回升，實體通路開始穩定鋪貨，帶動整體銷售表現；營收較去年同期減少16%，則因大陸轉投資公司營收不再併入合併報表。

展望後市，達爾膚表示，DR.WU熱銷明星商品杏仁酸煥膚系列全新升級上市，杏仁酸能緊緻毛孔及調理角質，有效解決長期配戴口罩產生的肌膚問題，除了臉部保養，今年也推出杏仁酸亮白煥膚身體乳，透過杏仁酸及水楊酸複合配方來改善肌膚的暗沉與粗糙。同時，藉由DR.WU年度品牌代言人吳慷仁，重新演繹少年吳醫師創造話題，持續提升DR.WU品牌力，加上振興三倍券的助攻，可望持續帶動下半年業績。

(時報資訊)