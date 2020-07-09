基隆市一名天道盟太陽會的謝姓成員，自108年間起，多次在基隆桃園地區從事暴力討債行為，向攤商威脅商借款項，常因被害人不從，便教唆小弟潑紅漆恐嚇攤商；除此之外，還涉及桃園多起暴力討債事件，基警第一分局聯手桃警龜山分局共組專案小組「同步掃黑」，拘提主嫌及4名成員到案，另查獲非法制式手槍1枝、地下錢莊（高利放貸）2件7人，放貸金額達新臺幣3千萬元。

天道盟份子放高利貸，涉嫌潑漆等暴力討債。(戴志揚翻攝)

鑑於近日部分縣市陸續發生暴力討債、槍擊案件，基隆市警察局自本(7)月1日至8日配合內政部警政署執行「全國同步掃黑行動」、「查緝非法槍械」及「掃蕩地下錢莊」三合一專案，針對各分局轄內幫派成員經常聚集地點，或易生治安事故的娛樂視聽場所（如酒店、卡拉OK、KTV、小吃店）等，採「高強度、高密度」閉鎖式擴大臨檢及路檢，掃蕩不法分子。

天道盟太陽會謝姓成員為首之暴力犯罪集團，自108年間起多次在基隆市及桃園地區從事暴力討債行為，遇被害人不從，則教唆旗下小弟前往被害人住處或攤位潑漆恐嚇，案經基隆市警察局第一分局與桃園市政府警察局龜山分局共組專案小組，拘提主嫌及4名成員到案；另查獲非法制式手槍1枝、地下錢莊（高利放貸）2件7人，放貸金額達新臺幣3千萬元。

基隆市警察局局長林炎田表示，警方絕不容許幫派藉各類犯罪危害社會治安，對於任何挑釁公權力之行為將嚴加究辦；呼籲民眾如有發現可疑不法情事或遭受迫害，請即向警察機關報案檢舉，以利查緝，共同維護社會治安。

(中時電子報)