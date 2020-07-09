星座專家白瑜近日常駐《地球人請回答》擔任專家代表，已心理學及星座學角度分析，美麗的模樣加上專業的形象相當吸睛，而私下她是個堅強的單親媽嗎，離婚後獨自養育10歲女兒，白瑜近來接受專訪，吐露曾罹患憂鬱症長達3年，靠研修催眠挺過低潮，過去曾開工作室用這專業來幫助學員，卻反遭男學員尾隨回家，險遭到侵犯，讓她1個月不敢接觸人群。

白瑜接受《ETtoday》專訪，表示過去曾有個接受催眠的個案找她諮商，說跟她聊天就不會自殺，白瑜提醒他就醫，同時幫他做了幾次催眠治療，然學員卻對她起了異心，某次從工作室尾隨她回家，不知情的白瑜經過警衛按了電梯，對方則繞過警衛走樓梯，一路狂飆11樓到她家，在白瑜進門時，突然伸出一隻手抵住鐵門，想趁機進入。

白瑜深刻記得那個時刻，她質問對方要做什麼，然身體難以跟上反應，男學員趁機將她推入門內，關上了鐵門，說著：「我喜歡妳，我愛妳」，同時將她推倒壓制，「以他的身高，要制服我輕而易舉」，而白瑜清楚記得對方身穿白T恤與藍色的牛仔褲」。

白瑜被壓倒時，不斷掙扎反抗，「我用力撕扯他，把他衣服扯爛，袖子整個拉下來」，眼見難以抵抗，她一轉頭發現旁邊是陽台，於是開啟落地窗，反將男學員推進陽台並鎖上，之後通知警衛並報警，而她慶幸發生這段驚魂記時，女兒還在幼稚園裡，沒受到波及。

事發後1個月，她只要一接近租屋處就怕得發抖，甚至送女兒去上學的短短5分鐘步行距離，她都要開車，「必須有個鐵盒包住我」，看到路上有人穿白T、藍牛仔褲就害怕，白瑜之後沒再開工作室，但仍接諮case，只是自此都選在公開場合，減少風險。

(中時電子報)