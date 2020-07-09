（91APP攜手八大品牌推出「電商聯合振興券」。圖片來源／91APP提供）

響應政府振興消費政策，衝買氣拚經濟，91APP宣布，將攜手8大知名零售品牌合作，共同推出「自有電商聯合振興券」系列活動，釋出券數面額總計高達新台幣一億元，抓緊首波「報復性消費潮」搶先上路。

91APP表示，這次合作的8個品牌包括美妝保健一站購足電商「iQueen愛女人購物網」、藥妝通路「COSMED康是美」、百年專業內衣「Triumph黛安芬」、法國時尚彩妝「MAKE UP FOR EVER」、快時尚服飾「MIUSTAR」、流行女鞋「amai」、網路原創茶品「歐可茶葉」、人氣女包「天藍小舖」，橫跨包含「網路原生電商」及「實體電商」，同推出電商聯合振興券，並藉「聯盟行銷」互相導流，開拓彼此新客源。

根據91APP零售大數據分析，行動端流量佔比高達90%，PC端僅佔10%，其中又以品牌APP瀏覽較順暢，易於使用優惠券，消費體驗佳，APP流量更佔達62%，行動端消費顯然已是電商主力軍，更是拚振興、招客源不可缺少的重要管道。

91APP表示，八大品牌「自有電商聯合振興券」系列活動，自7月9日至7月31日展開。消費者於活動期間，前往八大品牌官網（或下載品牌APP），至「優惠券專區」輸入序號「HAPPYX3」，即可獲得各家品牌振興券，且現領現折，預期大幅帶動消費意願，提升線上買氣。除了各家電商可使用振興券，享有各優惠折扣外，其中消費者還可憑振興券至部份實體門市消費抵用。

八大品牌也聯合舉辦「大輪盤」購物金抽獎活動，自7月9日～7月31日活動期間，可無限暢玩大輪盤，有機會抽中八家品牌個別加碼送出的購物折價券，最高可抽出超過千元折價券，不只電商可折抵，部分門市消費亦可折抵（如amai）。另外活動期間，凡至八大品牌任一家APP或官網下單消費，還有機會抽現金獎一萬元。

(工商 )