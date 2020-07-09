資策會產業情報研究所（MIC）針對臺灣消費者進行2020年上半年行動支付大調查，發現在10款台灣人最常用的行動支付中，街口支付用戶的月均消費次數比例明顯高過其他用戶，消費屬性偏向小額多次。而Apple Pay用戶消費力最高，在超過1,000元的單次消費金額與均消金額比例，皆明顯高於其他用戶。

MIC調查表示，LINE Pay仍是全年齡層用戶最常用的行動支付，不過亞軍競爭激烈，18~25歲用戶青睞Apple Pay，26~45歲用戶第二常用街口支付，46~65歲用戶則為PX Pay。

分析不同行動支付用戶的消費特性，可發現街口支付用戶的月均消費次數比例明顯高過其他用戶，消費屬性偏向小額多次；而Apple Pay用戶消費力最高，在超過1,000元的單次消費金額與均消金額比例，皆明顯高於其他用戶。 胡自立表示，用戶續用、停用因素皆是業者策略調整的重要指標。關於續用因素，「方便、優惠、省時」仍延續2019年排名順序，但受到新冠疫情影響，「衛生因素」成為26.9％用戶續用的原因，另外也有21.6％非用戶為了防疫願意嘗試使用，此趨勢值得業者留意。觀察續用的前三大因素中，可發現「優惠」因素比2019年減少5.5％，反映出用戶不只習慣優惠作為標準配備之外，也開始重視其他訴求，如財務管理、安全性、穩定性與良好體驗。

針對停用原因，資策會MIC表示，21.9％的用戶曾停用行動支付，「商家不普遍（40.2％）」、「優惠不理想（36.3％）」與「系統不穩定（21.2％）」是前三大停用主因。但「卡片不支援（21％）」比例明顯較2019年提升。資深產業分析師胡自立指出，用戶比過往更重視卡片是否可支援問題，建議未來業者應更加強支援卡片的通路。

MIC調查，在使用行動支付的過程中，用戶表達最常遇到的問題是「通路有限（24.7％）」與「商家限特定銀行卡（24.6％）」，資深產業分析師胡自立表示，隨著更多用戶愈來愈習慣使用行動支付，較2019年上升7.3％，業者應更加把握續用因素去進行布局，才能拉攏更多用戶，包含支付業者須投入更多行銷預算、金融業者須提供更誘人的卡片回饋、通路業者須結合更多會員獎勵等。? 資策會MIC指出，掃描條碼仍是主流（85.7％），NFC感應則為60.4％。除此，用戶扣款多選擇綁定信用卡（77.1％），其他依序為金融卡/帳戶（49.9％）、電子票證（42.7％）與第三方支付（25.5％），比例皆較2019年微幅增長，顯示用戶更願意使用多種扣款方式，市場的活絡度也因此有所提升。

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