美國聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）對於美國經濟復甦步伐表示樂觀，認為就業人口到年底前將持續增加，儘管現在的失業率為二戰後以來最高的11.1％，但預料數月後將降至7％。

過去兩個月非農就業人口已大增750萬，顯示勞工在解封後逐漸回歸工作崗位。布拉德接受CNBC訪問時指出，失業率到年底時可降至個位數，甚至有機會低於8％，年底時可能下探7％。

布拉德認為，疫情再起的恐懼將使大家都戴起口罩，這將有效減少病毒威脅，也有助提振經濟。

(工商 )