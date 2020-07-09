黃安發文。（圖／翻攝自黃安微博）

黃安年初因新冠肺炎疫情被困在台灣，上月終於回到北京並完成隔離出關，今(9日)他寫下聳動標題「關於一位被我『強壓』的女生」，細看才知道是談他年輕時曾遇到瀕死少女，他強按該女傷口才使她清醒到醫院，網友虧黃安後來是否跟那女生有聯繫？他回：「老套路，哈哈哈哈，沒有」。

黃安透露大一的時候曾參加一場在河畔露營的國中同學會，期間突然出現一名女子在岸上忽然倒下，因所有同學中只有黃安念的是獸醫科，勉強有個醫字，便拱黃安去幫忙看顧對方，他坦言自己當時才大一，根本不會急救，只好硬著頭皮上場。

黃安觀察到該女腹部有剛經歷手術的縫合疤，靈機一動就壓了一下疤痕，沒想到女生突然痛醒，開口便說：「我有心臟病，藥吃完了」，下秒又昏迷，黃安決定故技重施，一邊跟朋友揹著她到公路送醫，一邊壓著女方疤痕怕她昏迷，最後將該女送到醫院，幸好無大礙。

黃安笑說，將女生送醫後，大家才驚覺根本沒帶錢，手足無措之際他憑著口才說服醫院免費，還幫其他人叫了計程車送回營地，黃安最後說：「我的一生發展也跟我的口才共起落，福禍皆由它，要謹慎為之」，網友問：「這題目容易讓人想歪」、「後來沒發展感情？」黃安回：「未曾留下地址，從此沒再見過面」。

(中時電子報)