隨著新冠肺炎疫情肆虐全球，韓職、日職都出現球員或休息室教練在球場戴口罩的新奇舉動，這股防疫風潮可能也快要吹到大聯盟了，費城人一壘手荷斯金斯（Rhys Hoskins）向媒體透露，當他守備時考慮把口罩放在口袋，只要有人上壘就隨時戴上口罩。

荷斯金斯告訴《The Athletic》記者蒙特穆羅（Meghan Montemurro），他並不反對在一壘守備時戴上口罩，他可能會把口罩放在夾鏈袋中確保乾淨，並放在褲子後側口袋，只要有人站上一壘，他就會採「防守」模式，不只口罩戴好戴滿，還會視情況調整與跑者聊天的頻率。

根據今日大聯盟消息，第一階段普篩結果已出爐，3740個檢體中有66人呈現陽性反應，其中有58人是球員、8人是職員，確診率為1.8%，有部分球員決定退賽，仍會上場的球員也想辦法保護自己，荷斯金斯認為球員在場上戴口罩比賽的可能性越來越大。

大聯盟球員防疫意識逐漸抬頭，天使隊強打明星球員卓奧特（Mike Trout）日前才上傳自己戴口罩跑壘的照片，還被他媽媽做成謎因圖廣為流傳，因此今年大聯盟比賽，除了捕手會戴著面罩護具之外，可能會有其他球員同樣自備口罩上場。

(中時 )