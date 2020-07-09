◎高雄市長補選 謝龍介曝藍綠最大對手

一個月後就要舉行高雄市長補選，國民黨副祕書長謝龍介今天分析，民進黨候選人陳其邁與國民黨候選人李眉蓁的最大對手不是對方，而是他們自己，因為前者當高雄代理市長時曾有高雄捷運泰勞抗暴事件的汙點，後者則必須先對自己議員選區以外的高雄民眾打出知名度。

◎被葛特曼指是「騙子」 柯文哲赴北檢發表聲明

台北市長柯文哲2018年參選北市長期間，不滿《屠殺》作者葛特曼來台在記者會上稱他為「Liar（騙子）」，向台北地檢署控告葛特曼妨害名譽及違反選罷法。據了解，檢方經1年多的調閱資料後，9日傳喚柯文哲，柯搖下車窗含笑進入北檢5辦應訊，至於被問到「是否與葛特曼直球對決」？柯則輕鬆回應「當然」。

◎私生活影響形象 中市府調整副秘書長職務

針對台中市政府副秘書長朱康震個人私生活領域一事，市長盧秀燕9日在市議會開議前受訪表示，「雖然朱副秘書長是單身，雖是個人私生活領域；但身為台中市政府公務人員，生活還是必須自律，我們將調整職務。」

◎澎湃系Pizza！達美樂2倍盛系列搶市

疫情解封、餐飲市場快速回溫，為迎接暑假餐飲消費旺季，全球最大披薩連鎖暨最大連鎖外送達美樂披薩宣布，自7／10日起首度在台推出「2倍盛」系列披薩，只要加價100元、即兩個50元銅板價，披薩上的所有配料都翻倍變雙份，新品上市期間再加碼送大可樂1瓶(1.25L)，台灣達美樂希望藉「澎湃策略」，讓消費者和披薩控在後疫情時代開心享受美味、快樂Fun暑假。

更多新聞請看中時電子報

(中時電子報)