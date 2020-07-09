高市議會議長補選，據傳國民黨主席江啟臣8日行動中常會上揚言，「保不住議長沒臉當主席」，他今日南下高雄為市長參選人李眉蓁輔選，重申「我的（主席）位子不算什麼，現在的國民黨，團結比勝負來得更重要！」

江啟臣說，昨天他有提到，這個時間點，國民黨要展現的就是決心跟意志，這也是政黨政治競爭下該有的態度，所以高市議長補選絕對要守住，不只是他，很多的黨籍議員也要一起為已故議長許崑源討公道，讓議長在天之靈可以安心，所以守住議長位子，對國民黨來講，絕對是目前最重要的事情，絕對全力以赴。

媒體追問，所以他會拿黨主席位子來做擔保？江啟臣秒回「我的位子這不算什麼，現在的國民黨，團結比勝負來得更加的重要」。

至於議長補選時間，江啟臣表示尊重黨團、還有副議長陸淑美，他們會去協調一個時間點，儘管雙方有不同意見，但黨中央會持續溝通、整合，他相信國民黨所有的黨籍議員，在目前國民黨面臨這麼大的挑戰底下，包括議長補選、市長補選，大家一定可以放下己見，以大局著想，也不要讓藍營支持者失望。

此外，針對媒體報導前主席朱立倫近來積極布局，成立所謂「另類黨中央」，甚至已招攬部分藍營地方諸侯，江啟臣強調，外界不要再見縫插針，他跟朱立倫其實平時都有很好的聯絡，即便他在選黨主席，還有後來當選黨主席之後，雙方都保持持續的溝通，朱也對外界見縫插針、分化的作為非常不以為然，「這部分我想我們是有很好的一個默契的」。

媒體另關心前高雄市長韓國瑜用何種方式出場替李眉蓁助選，江啟臣說，現階段所有國民黨人上上下下都應該要來幫忙，昨天他在中常會已向大家報告，希望所有同志們不論能不能來高雄，打個電話也是輔選，大家都有自己能夠影響高雄的地方，所以這時候沒有什麼「大咖」，大家都是咖，都來幫忙就對了。

談到民進黨參選人陳其邁近來不斷有中央大官替他輔選，甚至被形容是「輔選國家隊」，江啟臣話說得酸，表示陳其邁是很幸運的候選人，2018落選人馬上就有副院長可以做，「現在大家又幫他排除了前面的障礙，罷免掉韓國瑜之後，然後他要回來選，你說那不是很幸運嗎？」

(中時 )