台南市路平專案政策爭取前瞻計畫經費2億元進行道路優質化工程。(台南市工務局提供／曹婷婷台南傳真)

和順公園一大亮點是融入沙坑恐龍和恐龍蛋洗手台。(台南市工務局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市路平專案政策爭取前瞻計畫經費2億元，進行海安路及公園南路道路優質化工程，除了提高道路品質也重新整修、營造和順公園，一大亮點是，遊樂區部份會加入特色公園設計融入沙坑恐龍和恐龍蛋洗手台，吸引親子目光。

工務局指出，這次前瞻計畫道路改善工程包括海安路（和緯路~中華北路）道路改善工程，長度約990公尺，工程經費8655萬元；公園南路（西門路～海安路）道路改善工程，長度約450公尺，工程經費7650萬元。兩項工程均於今年2月中旬進場施作，預計今年12月年底前完工通車。

工務局表示，公園南路往北銜接海安路通達中華北路，可通往安平區、安南區、永康交流道；海安路往南接夏林路、永成路，通過中華南路可上台86快速道路；往北接中華北路。這2條路南北串連，扮演著貫穿市中心四通八達的重要經濟要道。此外，公園南路鄰近台南公園、火車站；海安路上有全國著名的花園夜市等，也是發展觀光的重要區域。道路兩旁更是大樓林立，人口眾多。

因應城市硬體建設與軟實力的發展，市府要打造海安路、公園南路以人為本的道路優質環境。海安路（和緯路~中華北路）及公園南路（西門路～海安路）道路改善工程，施作工項包括更新人行道與通學道、路側溝板更新、更新分隔島緣石、遷移電箱增設共桿路燈號誌、道路鋪面、植栽綠美化等。

此外，為建置友善無障礙通行，工務局將既有人行道重新打造，以海綿城市概念設計，整體採透水鋪面設計，挹注地下水資源，並設置庇護綠帶保護用路人安全、建置導盲系統等，讓路口更人性化，創造優質人本環境；同時結合營建署推廣節能減碳資源再利用觀念，以冷拌再生瀝青試用於道路底層，改善沉痾回收瀝青去化問題，並建置智慧路燈，立下台南市智慧城市里程碑。

(中時 )