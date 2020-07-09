配合行政院振興三倍券刺激消費政策，希望民眾多使用數位綁定，財政部次長阮清華上午宣布，數位綁定三倍券在原有「四重優惠」外，另做「兩個加碼」與「兩個放寛」，即使用台灣Pay加碼禮由300元提升至500，早鳥禮300元，此外加碼禮不限名額（前30萬名500元、其餘200元），首刷禮同樣沒名額限制，每券最高優惠達1500元。

阮清華指出，自7月1日三倍券數位綁定作業起跑迄今，「台灣Pay」綁定數占全體行動支付達56％。為持續推廣民眾綁定「台灣Pay」，財政部偕同公股銀行及財金資訊股份有限公司，額外推出「2個加碼」、「2個放寬」。除公股銀行配合推出外，民營銀行也會響應。

「台灣Pay」原優惠是以「台灣Pay」完成三倍券消費，可獲得「加碼禮」300元、「首刷禮」100元、「合作店家回饋20％」最高600元及「三倍券抽大獎」有百萬汽車等4項優惠，現在更推出「2個加碼」、「2個放寬」。

新公布優惠包括「加碼禮提高為500元」、「早鳥禮」300元、「加碼禮不限名額」 (前30萬名500元，餘200元)及「首刷禮不限名額」等4項。民眾以「台灣Pay」領用3倍券，可獲政府2,000元及「台灣Pay」獨家優惠最高1,500元，總計最高3,500元，還有機會獲得豐富獎品，民眾千萬要把握機會越消費越優惠。

財政部特別表示，上述各項優惠是在完成3倍券消費後才能享受，並無額度已滿問題；「台灣Pay」綁定三倍券免排隊，不需讀卡機，不限時地即可用手機操作申請，且無紙本龐大印製、申領及兌付等相關成本，可達到節能環保愛地球目的。

(中時 )