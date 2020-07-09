資誠（PwC）聯合會計師事務所9日發布《新冠時代資誠台灣企業領袖調查報告》，針對105家台灣受訪企業調查後顯示，有佔比高達83％的台灣企業擔心最為疫情將帶來全球性經濟衰退，也導致「經濟成長的不確定」首次衝上台企威脅首位；但也有近6成受訪者認為，假設疫情終結，預估可在3個月內恢復常規營運。

另調查台企的海外市場關注上，調查顯示雖然大陸、美國仍被台企視為影響整體成長最重要的前2大國家，但大陸重要性持續呈下滑趨勢，看重比重從2019年的75％降至最新56％。這說明台灣企業急需在中美兩強之間找出更多的替代道路，擺脫選邊站的風險。

反觀越南市場對台企的重要性持續上升，被台企領袖看重的程度，從2018年的9％一路爬升最新調查的27％，甚至一舉超過日本、德國，成為台企領袖眼中第三重要的市場國家。

此外，經過高度不可測的疫情衝擊之後，在台企的前5大威脅中，「傳染病和其他健康危機」乃是本次調查新增選項，也即登上第4大威脅。

值得注意的是，台企領袖極度擔憂「消費者行為改變」，在此次調查中，比例從10％成長至34％；「失業率」從1％成長至20％，以及「危機應對能力」從9％成長至26％，儘管上述三項威脅未能擠進前5大威脅，但成長幅度相當可觀。

(旺報 )