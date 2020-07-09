美國居家用品零售商Bed Bath & Beyond周三表示，即使4、5月的線上銷售額飆升逾1倍，但上季整體營收仍崩跌近五成，該公司宣布擬從今年晚些時候起兩年間，永久關閉約200家同名商店。

受此消息打擊，周三Bed Bath & Beyond盤後股價重挫約8%。

該公司表示，為了削減成本，力圖在新冠肺炎大流行之際轉虧為盈，公司擬在未來兩年永久關閉200家同名門市，相當於所有同名店的20%，預計每年可以節省2.5億～3.5億美元。

截至今年5月，Bed Bath & Beyon旗下共經營1,478家門市，其中955家為同名商店。該公司未提及多少員工將受到影響，執行長Mark Tritton表示會盡可能安排員工到其他門市工作，將於10月公布更多細節。

Bed Bath & Beyond第一財季（截至5月30日）營收年減49%，為13.1億美元，不如市場預估的13.9億美元。淨損為3.02億美元，相當於每股虧損2.44美元，較前一年同期的淨損3.71億美元、每股虧損2.91美元縮小。經調整後每股虧損為1.96美元，超出市場預估的每股虧損1.22美元。第一財季線上銷售額年增82%，其中4、5月的銷售額成長逾1倍。

(時報資訊)