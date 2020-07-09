檢測設備廠致茂(2360)今年以來業績維持成長態勢，且第二季合併營收季增率逾13%；上半年合併營收71.99億元，年增率為19.52%。

致茂6月合併營收13.61億元，月增約4.12%，年增率為16.47%；第二季合併營收約38.28億元，季增率13.57%；上半年合併營收年增率近2成。

致茂在半導體、Photonics測試等設備出貨暢旺下，帶動第一季獲利年成長近6成，並改寫歷史同期新高。致茂指出，第二季將由5G、伺服器及半導體等市場需求帶動，營運將可望優於第一季表現。

致茂今年第一季營運表現已較去年同期明顯回溫；第一季合併營收33.7億元，年增約23%；毛利率攀高至51.8%，年增3.8個百分點；淨利歸屬母公司業主4.7億元，年增率約59%，EPS 1.13元。

致茂預期半導體及Photonics測試解決方案為主要成長動能，特別是SLT及針對真無線藍芽耳機市場之RF與MCU整合性測試解決方案。量測及自動化檢測設備將持續受惠於5G/伺服器等相關之電力電子測試需求增長。

(時報資訊)