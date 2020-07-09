東捷資訊(6697)2元現金股息今天除息，盤中上漲1.8元，填息率達到9成。

今年雖有疫情影響，不過，今年第1季在疫情期間，民眾減少外出，導致上網消費諮詢客服需求不減反升，企業在兼顧防疫與拓展客服中心規模下，採用訂閱制的雲端客服平台機率大幅提升，東捷資訊積極拓展雲端客服，並結合智慧運輸及智慧餐飲應用技術，開發外送平台系統等業務，加上高雄據點因掌握中南部客戶數位轉型需求，成立初期就已取得2～3家客戶訂單，拉抬第1季營收4.27億元，年增32％，稅後淨利0.2億元，每股盈餘0.74元，營收、獲利雙創新高。

東捷資訊亦提出「智慧物流解決方案」，規劃RFID技術建置方案，再加上派車系統升級整合，並以即時影像判別與AI技術導入，以三大技術整合成解決方案協助業者達到資產動向、人員、能源節省，有效進行成本控管並且降低作業誤差，預計一年可協助導入業者節省至少800萬元以上耗損與作業人力成本，是公司成長動能之一。

(時報資訊)