民進黨高雄巿長補選參選人陳其邁9日參訪前瞻計畫體感奇點艙，被問到港版國安法的公文如果寄到高雄市政府會怎麼做？他認為這法案太扯，形同「宇宙追緝令」，如果把高巿府也算在裡面，公文寄來會馬上丟到碎紙機碎掉。

陳其邁說，港版國安法太扯，嚴重侵犯香港的民主跟法治，變成「宇宙追緝令」，令人匪夷所思。台灣是主權獨立國家，名字叫中華民國，高市府未來絕對不會配合，也不會理會這種違反人權、侵犯民主自由的法令。

國民黨主席江啟臣說，高雄巿議長如果沒有保住，他主席也不當了。陳其邁說，國民黨內部似乎有一點狀況，不過這是國民黨家務事，他不適合評論。他認為，議長投票是議會自主，不過顯然國民黨內部民主狀況正面臨挑戰。

被問到現在贏面這麼大，為什麼還這麼辛苦地勤跑基層？陳其邁回答，他的目標就是希望高雄能夠更好，市民期待一個新市長能夠重開機，也許對他來講只有這一次的機會，所以會特別地珍惜，也會特別地努力。

「為什麼會說只有這一次機會？」陳其邁表示，有時候事情很難說，也許是命運的安排，但讓高雄更好，是他的使命。有機會到行政院歷練，工作告一段落後，能讓高雄大力發展，對他而言也是一個重生的機會，所以會努力。

(中時 )