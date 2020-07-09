中華民國商業總會理事長賴正鎰9日在全國商業總部召開下半年房市趨勢記者會時表示，資金行情發威，今年六都在上半年，預售市場推案戶數已達到原本預估值的42％，在游資看多之際，疫情對於房市的影響「幾乎完全免疫！」全台今年推案量上看1兆元大關。

賴正鎰表示，上半年雖然有疫情影響，但建商在228和520檔期已延推，六月起則逆勢加大搶地的快狠準，都更審議也加速，看屋人數也回籠、成交比提高，已回復到去年下半年的水準，預估全年推案量會有機會突破1兆元大關。

賴正鎰表示，另外，最近香港通過國安法，我們可以看到幾個工地已出現較以往增加的香港客戶詢問。商業總會預計，香港人申請來台移民，今年會破1.2萬人，遠比往年七、八千人激增。

賴正鎰表示，展望未來兩～三年房地產市場，將加速成交力度和速度。因為，台灣未來三年，利率不可能會有太大變化，加上全球QE、游資回流，所以下半年起，房市應該會呈現「價量齊揚」的局面。

(工商 )