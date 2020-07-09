一小時內連續2起地震！稍早11：24花蓮近海發生規模4.8地震，接著12:12在差不多的位置、震央相隔200公尺處又發生一起規模4.6地震，最大震度一樣是花蓮、宜蘭3級。

氣象局地震報告顯示，12時12分花蓮近海發生4.6地震，震央在花蓮縣政府北偏東方18.7公里，位於花蓮縣近海，地震深度27.1公里，各地最大震度為：花蓮縣、宜蘭縣3級，南投縣、苗栗縣2級，臺中市、新竹縣、新北市、桃園市、彰化縣、雲林縣1級。

(中時電子報)