一小時連2震！12：12花蓮近海規模4.6地震 最大震度宜花3級 12:202020/07/09 中時電子報 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一小時連2震！12:12花蓮近海規模4.6地震 最大震度花蓮、宜蘭3級。(氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一小時內連續2起地震！稍早11：24花蓮近海發生規模4.8地震，接著12:12在差不多的位置、震央相隔200公尺處又發生一起規模4.6地震，最大震度一樣是花蓮、宜蘭3級。 氣象局地震報告顯示，12時12分花蓮近海發生4.6地震，震央在花蓮縣政府北偏東方18.7公里，位於花蓮縣近海，地震深度27.1公里，各地最大震度為：花蓮縣、宜蘭縣3級，南投縣、苗栗縣2級，臺中市、新竹縣、新北市、桃園市、彰化縣、雲林縣1級。 11：24花蓮近海規模4.8地震 花蓮、宜蘭最大震度3級 (中時電子報) #12 #規模 #4.6 #一小時 #連2震 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國南卡州夜店爆槍擊 至少12人送醫 18:172020/07/05 國際 破當鋪櫥窗偷12支名錶 竊嫌火速買BMW南逃遭逮 20:322020/07/05 社會 優良公債造市商 12家入列 04:102020/07/06 證券．權證 唐從聖撐過疫情雞排店年底12家 04:102020/07/06 娛樂新聞 《國際產業》台積電助攻 傳蘋果今年iPhone 12產量達8千萬支 10:342020/07/06 財經 中職》新人測試會總教練全到 悍將12人最大團 11:052020/07/06 體育 5.4吋iPhone 12模型曝光 體積小巧適合單手使用 14:152020/07/06 科技 白沙屯媽祖在西螺市場休息半小時改3小時 信徒：很棒的神明 14:272020/07/07 社會 陸開放式互惠基金 前五月規模增20％ 04:102020/07/08 全球財經 0：54地牛翻身！花蓮發生規模4.6地震 最大震度花蓮、台東3級 03:462020/07/09 生活 生活熱門新聞 中衛口罩搶起來！Yahoo奇摩、PChome24h今開賣 - 生活 露黑森林假coser為何遭圍剿？動漫圈曝關鍵原因：超生氣 - 生活 未來高溫破40度恐成真 專家：這三地區將成台灣最熱地區 - 生活 三倍券綁哪張信用卡？這5張卡回饋不限名額 - 生活 動漫展腿開開露下體...假coser素顏照曝光！網喊6字 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。