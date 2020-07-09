就在台灣最近因為新職籃聯盟話題吵翻天之際，富邦勇士、寶島夢想家兩隊原本加盟的東南亞職籃(ABL)，如今也可能正式走入歷史，根據馬來西亞媒體《中國報》9日報導，包含首席營運官傑瑞柯在內的所有ABL辦公室員工早已遭到釋出了！

這顆震撼彈是由傑瑞科自己拋出來的，「我從3月30日開始就不在ABL工作了，自從爆發新冠疫情之後，ABL在3月30日就關閉位於菲律賓馬尼拉的聯盟辦公室，更把所有工作人員釋出。是否代表ABL壽終正寢，目前我也毫無頭緒。」

諷刺的是，傑瑞柯這番說法無疑是給自己打臉，因為他在今年5月接受菲律賓媒體訪問，還曾放話對於ABL重新開打充滿希望，甚至會在今年7月或8月找到一個可以廣泛接受的解決方案，沒想到早被開除的他，竟能這樣睜眼說瞎話。

ABL會落到即將倒閉窘境，主因仍在主要贊助商「Air Asia」，因為新冠疫情陷入空前財務危機，只是富邦與夢想家恐怕內心早已有數，否則也不會如此積極參與，且推動台灣新職籃聯盟的成立，就連外界都快忘記他們是ABL球隊了。

(中時 )