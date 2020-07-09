國民黨立委陳以信今日於立院議場，拿出前僑委會委員長，也是下屆考試委員被提名人吳新興過往著作內容「兩岸歧異，最好的解決辦法就是各說各話。」並表示吳新興解釋得比我還要好！吳新興回應「十幾年前的事了，呵呵。」

陳以信說，蔡英文總統和民進黨上下都說沒有92共識，那到底有沒有？吳新興表示，90年代早期，兩岸會談過程中，因對方提出「一個中國原則」，台灣並不認可，因此最後採各自表述。

陳以信追問「所以當時確有一中各表存在？」吳新興回應「辜振甫生前時說沒有一中各表」。

陳以信引述資料文字指出「由於一個中國原則，兩岸各自定義與內涵歧異甚大，最好的解決辦法就是各說各話….」。吳新興表示「我看過這段內容，這是總統府文書。」陳以信說「這是『整合理論與兩岸關係』，是你自己寫的書。」吳新興尷尬表示「這是根據當時國家政策來寫。」

陳以信說「看完書以後，發現吳新興解釋92共識都解釋得比我好，難道你都忘了嗎？」吳新興傻笑回應「的確有點忘掉了，十幾年前的事了，呵呵。」

陳以信表示，吳新興過去曾經是國統會委員，當時承認92共識，現在當考試委員就不承認，是不是換了位子就換了腦袋？吳新興回覆「當時並無92共識這個名詞。」陳以信說「你剛講一中各表、92共識講得比我還好耶。蔡英文總統在2016年520就職演說時，講的都沒你寫的好。」

(中時 )