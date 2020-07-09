彰化市中興路人本城區人行道工程，9日又發生施作號誌桿的工程車翻覆。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市中興路人本城區人行道工程，9日又發生施作號誌桿的工程車翻覆。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

原來路段的測速桿。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市中興路進行人本城區人行道工程，7月1日上午11點發生工程吊車闖進工程區，造成樹立在路口的紅綠燈被扯斷

，9日又發生施作號誌桿的工程車翻覆，雖然沒有造成商文，但施工安全再度惹爭議，縣府工務處也下最後通牒，要求承包商檢討，並撤換安保人員，確保施工安全。

彰化縣政府啟動史上最大市容改造工程，經費3億2000萬元，改善市區人行道，強化無障礙空間以及綠美化，但無可避免不少路段都進入過度的黑暗期。

繼一周前通往彰化縣立體育館、彰化高中的中興路，發生工程車，搭載大批鐵製版模要離開時，車上吊臂勾到電線、並扯斷交通號誌桿，一度造成交通大混亂，事後縣府還澄清並非是承包本城區廠商的工程車，但是怎麼闖入工地？還是引起督工不周疑慮。

今年上午就在上次出事的地段附近，工程車正要進行裝置號誌作業，路面沒鋪好枕木，工程車也沒拉好手剎車，造成作業當頭，工程車往前滑動、翻覆，幸好駕駛沒在車上，沒有傷亡。

議員溫芝樺則表示，人本環境工程顧名思義就是「以人為本」，是彰化市史上最龐大市容改造計畫，期待讓市區煥然一新之際，要求縣府一定要加強監督地之責、縮短工程陣痛期，才不會一再引發民怨！

工務處長林漢斌對承包商下通牒，要求撤換安保人員，做好工安維護，並撤體檢討，不能再讓螺絲鬆動了。

(中時 )