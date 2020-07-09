兆豐金控海外分行曾被質疑洗錢，台北地檢署查無實證簽結。兆豐金不滿名嘴胡忠信上政論節目稱「兆豐紐約分行要關行」，自訴銀行法妨害信用罪，台北地院歷經3年審理，今判胡無罪，可上訴。

全案源於兆豐金涉及洗錢防制疏失，2016年遭美國紐約州金融服務署重罰1.8億美元，折合新台幣57億元，北檢獲報後分案調查，認為兆豐金只是不了解美國洗錢防制法規，致洗錢防制機制不足、內控不佳等缺失挨罰，隔年5月22日以查無實證簽結。

胡忠信卻在全案簽結後，於5月22日、6月14日、6月15日、6月28日上《政經看民視》政論節目時，指兆豐案中有國人洗錢，並稱「兆豐紐約分行要關行」，兆豐金認為此說法嚴重侵害兆豐金信用，因此自訴銀行法妨害信用罪。

胡忠信出庭時表示，他的消息來源是美國的一位朋友，且兆豐金被美國裁罰57億元是事實，台灣當局、FBI、巴拿馬政府都知道兆豐金洗錢的事情，他的評論是在維護國家利益。

(中時 )