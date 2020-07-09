隨著市場避險情緒升溫，國際黃金價格越漲越凶。7月8日盤中國際黃金現貨價格站上每盎司1800美元整數關口成為2011年以來首次突破。大陸業內人士指出，全球流動性寬鬆及美債等資產表現低迷，令資金重燃對黃金的投資熱情。

從近期走勢來看，不僅是黃金，包含大宗商品市場似乎逐漸成為資金的新目的地。透過文華財經數據顯示，今年以來國際大宗商品市場總體呈現「V」形反轉走勢，代表國際商品價格的CRB指數自4月21日低點101.48點反彈以來，目前已累計上漲了39.5％。目前來看，大陸國內外大宗商品市場總體仍處於上升通道之中。

據《中國證券報》引述市場人士表示，美股被高估了，黃金卻被低估，回顧7日晚間COMEX黃金期貨交易量暴增，在晚上22點2分至4分的3分鐘內成交量為6608手，交易合約總價值近12億美元；隨後22點10分到12分的3分鐘內成交量更增至12208手，交易合約總價值逾21.9億美元。

市場人士認為，收益偏低的美債與已經太貴了的美股，已難以承擔為資金保值增值的使命。隨著其他市場收益率下降，展望新一輪的財富轉移的目的地，大宗商品和黃金似乎已經做好準備。

(旺報 )