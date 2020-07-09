台鐵高架化與年底將通車的台中捷運綠線，帶動地方繁榮。（盧金足攝）

雋業建設以全新規格與思維打造符合「淨靜靚」概念的宜居宅。（盧金足攝）

雋業建設總經理鍾尹堂，培養年輕人接班，女兒加入建築新世代。（盧金足攝）

雋業建設總經理鍾尹堂在單元12新建案「U雋」熱銷。（盧金足攝）

「U雋」採當層排氣工法，通風採光佳，預留全熱交換系統穿樑套管，打造新興防疫宅。（盧金足攝）

全球歷經新冠肺炎疫情考驗，居住環境提供防疫功能成為新配備，後疫情時代來臨，健康議題備受重視，雋業建設在單元12新推出新建案「U雋」熱銷，基地位在占地2萬1000坪南興公園第一排，面旱溪水岸，與文中文小預定地2萬4000坪開闊景觀，形成4萬5000坪綠意空間，買氣暢旺，成交均價站上每坪30萬元，與綠零距離，吸引首購與換屋客層。

雋業建設總經理鍾尹堂表示，近年來台中市交通大躍進，不只74號道路生活圈、台鐵高架化、高鐵與年底將通車的台中捷運綠線，交通改變，基地位置不會變，但是會因交通改變基地環境與生活機能的繁榮性，他舉例，現在去大里、霧峰等行政區，有74號快速道路方便進出，交通要道文心路的負擔就減輕很多。

除了規畫親民價格的建案，還用心評估棟距空間不受影響，鍾尹堂說，在單元12推出的新案力作，自己在公司角色比較退居幕後，年輕人接班，女兒加入建築新世代，年輕人的創意，與以客戶使用性來思考的貼心設計，友善空間規畫，讓新建案「U雋」熱銷突破九成佳績。

鍾尹堂認為活出健康，過得餘裕，與環境息息相關，所以新建案「U雋」座落低密度高綠覆的12單元，位在南興公園第一排，與文中文小預定地景觀，形成4萬5000坪的都會綠地。

值得一提的是，該區囊括捷運綠線G3、G4站並與紅線松竹站共構，驅車上74號松竹交流道，快速銜接國1、國3、國4，南來北往超快適；加乘松竹、東山、軍功、北屯商圈、好市多台中二店、春水堂，環境給綠、採購便利。

鍾尹堂強調，雋業建設．昇雋不動產推出的新案「U雋」擁有三個微氣候場域，2萬1000坪南興公園以及水岸第一排座落，地理優勢形成「城市微森林」；規劃600坪中庭花園，拉開建築物間的棟距，藉環境風自然對流，降低都市熱島效應，自成「社區微森林」。

此外，打造宜居建築，融合大樹植栽的跳島陽台，創造微循環的「私家微森林」，除了微氣候規畫，還領先國家新制法規標準，提前實施內政部地板隔音規範設計，管道間逐層封閉，加強制音，浴室皆開窗，採當層排氣工法，通風採光佳，以全新規格與思維打造符合「淨靜靚」概念的宜居宅。

鍾尹堂投入建築業多年，以其經驗與嚴謹工法，打造「U雋」新建案，著重提供安全、健康、環保、自然、舒適的優質住家，因緊鄰公有停車場，水岸第一排，1樓規畫精品店面，相較於同級產品規格更高，在房地產市場備受矚目。

(中時 )