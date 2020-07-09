聯新國際醫院張姓總院長等4人涉嫌逃漏稅5億，當初還捲入前法務部長邱太三、桃園地檢前檢察長彭坤業關說事件，引起法界喧嘩。桃園地方法院審理後，依照8個逃漏稅捐罪，判張3年4月徒刑，也要沒收5634萬犯罪所得。

法院發現，張姓總院長指示彭姓財務處長，為其逃漏個人所得稅。彭找來林姓會計、盧姓員工，借用其個人帳戶，從2007年開始至2011年、2003年至2004年，作為張逃漏壢新醫院個人執行業務所得及他的所得稅的人頭帳戶。

另外2007年起，彭指示醫院員工，將醫院每日非健保的部分現金收入，已存入、轉匯等方式，轉到彭、林、盧的帳戶，藉此隱匿現金收入，導致報稅時，營業收入低於真實狀況。

對於犯罪行為，張否認犯行，強調財稅都委託給會計師處理，也不知道員工帳戶，不清楚漏報等。彭姓財務長雖然坦承部分狀況，但強調張沒有指示她，節稅是希望更多的錢可以方便運用，如買醫療設備等。

法院審理後，認為張姓總院長及其員工逃漏所得稅實有不該，不過張的醫院長期投入基層及偏遠地區醫療工作，有直接或間接有助益醫療工作推動，對桃園地區醫療品質提升及醫療服務廣及化卻有相關貢獻，張也長期關注並投入公益事業。但審酌張犯後未能坦承犯行，也將責任推給彭及林，不過也將逃漏稅補繳完畢，2006、2007年也有意願補繳，因此依照8個逃漏稅捐罪，給予3年4月徒刑。

此外當年爆發邱太三找上彭坤業關說，遭地檢署內部爆料，引起軒然大波，事後彭至高檢署擔任主任檢察官，邱太三也辭去國安會諮委。

(中時 )