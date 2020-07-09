振興三倍券，紙本券預約潮不斷，行政院發言人丁怡銘表示，預估會有1700萬人預約領取紙本券，所以原先準備的1200萬到1400萬份，確定會再加印。

政院因應紙本券需求大，已第1波印到1400萬份左右，但隨著預約人數增加，已準備再行加印紙本券。丁怡銘說，目前預估紙本券的需求是1700萬份，因此還要再加印約200到300萬份。

他表示，依印製時程，中央印製廠一天可印200萬份紙本券，但包裝要3天，若有需要加印一定來得及。

(中時 )