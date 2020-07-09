警方查獲各式槍枝10支及大批子彈。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市警方日前發動全市「同步掃黑行動」，針對黑道幫派堂口據點、經營行業、圍事場所及成員聚集點共計180處，並就偵查蒐證完備之治平專案檢肅目標及相關犯罪組織成員、處所，實施拘提與搜索，檢肅治平專案目標4人、共犯成員26人、查獲各式槍枝10支、地下錢莊32件67人，強力掃蕩、拚治安。

「同步掃黑行動」自7月1日至7日止；市警三分局於1日查獲林姓嫌犯及同夥5人共同經營賭博網，吸引不特定人下注運動賽事、彩球及賽馬，過程中以調整賠率之方式影響賭局，下注者因而慘輸債臺高築，該犯罪集團趁被害人無力償還之際，即透過通訊軟體LINE、手機簡訊及至住家門口張貼紙條等方式催討逼債務，致使被害人心生畏懼以遂行恐嚇取財之目的。

市警六分局查獲以吳姓嫌犯為首之販毒、洗錢集團，該集團組織嚴密、分工細膩，先由成員擔任控機角色與購毒者聯繫，再由吳嫌指揮其他共犯擔任交通前往與購毒者交易；另洗錢部分，詐團成員申設人頭公司後，以第三方支付公司申請電子平台服務，協助其他犯罪集團處理不法犯罪所得，達到洗錢目的隱匿金流。

另大甲及市警一分局分別於1、6日各破獲暴力討債集團，逮捕集團首腦2人、共犯成員13人，該犯罪集團均以高利貸放為手段，遇被害人無力償還之際，遂指揮成員對被害人施以暴力、恐嚇威逼就範，進而催討債務，警方調查後依法偵辦。

台中市警察局指出，持續對轄內特定營業場所實施大規模掃蕩及臨（路）檢勤務，加強防制暴力及槍擊案件發生，以保障民眾免於遭受惡黑勢力之恐嚇滋擾、暴力威脅，建構臺中市安全宜居之生活環境。

(中時 )