「國道1號台中大雅交流道北側增設銜接台74線系統交流道」工程，交通部今日表示，受台中市地重劃地價調漲，另為減少使用私人土地而使橋樑增長，導致用地費、拆遷補償金、工程經費增加8.62億元，經多名立委爭取後，交通部長林佳龍已於昨日簽准修正計畫報院函，新增經費將由中央全額負擔。

為解決台中中清路與環中路國道一號接74號道路長年壅塞問題，行政院於2019年9月10日完成「國道1號增設大雅系統交流道工程」都市計畫審議，同年11月30日舉辦動工典禮。

事後，高公局參考「台中市地價及標準地價評議委員會」於同年底審議通過的地價標準，發現重劃區建地每平方公尺為9萬0750元，高於過去估算的2萬0775元，因此用地費用需配合調整，加上欣彰天然氣公司加臭站臨時遷移費用，故用地費用增加4.2億元。

高公局為減少私有地徵收面積，將北側路線由員寶庄圳東側調整至西側，雖可大幅減少徵收面積5900平方公尺，但因橋梁長度增加、調整部分橋梁結構及跨度、港尾橋拆除重建等因素，加上工程預備費用等，預計將增加工程經費4.42億元。

高公局報送第一次修正建設計畫，提出增加8.62億元經費需求，總工程經費從原46.09億元，增加至54.71億元，經立委張廖萬堅、莊競程、何欣純爭取後，交通部長林佳龍已於8日簽准，新增費用將由中央全額負擔，接下來交通部將把修正建設計畫報送行政院審議。預計將於2023年底完工。

(中時 )