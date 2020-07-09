（圖為經濟部臉書發文。圖／經濟部）

對社會關注大同公司申請董事改選後的變更登記案，經濟部9在臉書上也回應大同公司案件。經濟部表示，大同公司不應該錯誤引用法條，自行扣除股東的股數。既然股數不應扣除，那先前的股東會議紀錄，就出現未達過半股東出席的情形，明顯違反公司法，因此做出不准許大同公司登記的處分。

經濟部表示，這段時間以來，與金管會在審查本案時，保持高度聯繫與合作，在金管會來函確認相關事實後，我們認為，依照公司法，股東的表決權及選舉權都是法有明定，平等行使權利應該受到保障。而且，無論是企業併購法、兩岸人民關係條例以及民法等法規如何解釋、適用及認定，都屬於主管機關及法院的職權，公司不能自行解釋與認定。

至於有些人會問，主管機關為什麼不立刻要求大同公司召開股東會改選。原因有兩個，分別是第一，大同公司的股東有請求公司召開臨時股東會的權利，主管機關會優先尊重各方股東權利，讓各方股東都能優先請求召開股東會。但如果召開股東會時間遭到延宕，經濟部也不排除在適當時機，要求限期召開的可能性。

第二，大同公司目前仍有主導辦理股東會的權利，如果現在立刻要求召開，可能會再次發生影響股東權益情形。但金管會已經在調查本案，我們會視金管會的調查做後續處置。

(工商 )