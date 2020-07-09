草屯囝仔推出全新單曲〈少年家〉。（混血兒娛樂提供）

草屯囝仔全新單曲〈少年家〉，邀來玖壹壹的洋蔥擔任製作人，樞育開心表示：「不管是唱法、編曲、歌詞修改，洋蔥都一起參與討論，他算是一個很懂草屯囝仔的製作人，未來還有很多新作品會陸續發行，即使他沒有參與編曲也都會是由他把關，很開心可以有他的協助，草屯囝仔這次進化了！」阿倉則說，洋蔥是一個沈默的製作人，雖然沈默，但非常清楚他們想要的曲風是什麼，「錄音時會指引我們，哪裡要怎麼唱才會比原本更好，更近一步的把歌曲旋律簡單化，讓人一聽就會朗朗上口」。

談及新歌創作靈感，樞育希望能讓大家在車上聽 ，一首開車時候聽的爽歌，歌詞表達「與其羨慕別人有的，不如自己去付諸行動！努力去實現自己想實現的，算是一首又爽又正向的歌！」阿倉則以小人物也可以幹大事的想法去填詞，坦言雖然他們不是出生在大都市，但十分團結，培養出只有鄉下人才懂的獨特風格以及毫不畏懼的精神。兩人對作品都非常挑剔，給自己很大壓力，新歌製作完成時還特地跑去廟裡放給神明聽，希望這次能打出好成績！

MV拍攝祭出多台名車助陣，其中阿倉還放膽坐在甩尾車上對嘴，「當下心想，要死也要死在演出的時候！因為我們是演藝人員，總不能遇到一些困難就退縮，這樣永遠沒辦法突破自己。」有別於過往嘻哈造型，這次兩人穿上雅痞西裝變身潮男，樞育不忘自嘲，「就是覺得帥、好看就試試看！不過從出道到現在確實是改變滿多，以前到現在最大的差別就是造型上的包裝，人的部分還是內在台啦」；阿倉自認成長許多：「感覺從一個小孩變大人，以前只注重於音樂，卻忽略外表上的裝扮，後來才慢慢明白，做什麼工作就要像什麼，這才是尊重舞台和尊重所有支持我們的粉絲。」〈少年家〉將於10日在各大數位音樂平台上線。

草屯囝仔推出全新單曲〈少年家〉。（混血兒娛樂提供）

草屯囝仔推出全新單曲〈少年家〉。（混血兒娛樂提供）

(中時 )