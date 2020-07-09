高雄巿長補選民進黨參選人陳其邁9日提到，若港版國安法的公文寄到高雄市政府，他認為這法案形同「宇宙追緝令」，如果把高巿府也算在裡面，公文寄來會馬上丟到碎紙機碎掉；國民黨對手李眉蓁則嗆陳其邁，這裡是中華民國，應該不會收到這個公文，而且如果她未來當選市長，她的市府絕對公開透明，「應該不會像綠營前朝有那麼多碎紙機」。

陳其邁上節目受訪，提到港版國安法若送到高雄市政府，他要用碎紙機把公文碎掉，李眉蓁9日上午接受媒體聯訪時回應，這裡是中華民國，應該不會收到那個公文，況且若她當選市長，市府一定保持公開透明，不會像陳其邁他們前朝有一堆碎紙機。

近來綠營、媒體不斷形容李眉蓁是「韓國瑜2.0」，甚至有名嘴說她講話「白癡白癡」，李眉蓁政正色說，她對此只能表示尊重。

國民黨主席江啟臣則替李眉蓁解釋，李眉蓁上上下下都充滿著年輕人的氣息，對市政有她年輕人的一些想法，所以他之前也提過，高雄可以嘗試給年輕人一次當市長的機會，相信李眉蓁會不一樣，不只年輕，她也是一個家庭的媽媽，會展現怎麼樣讓這個城市更溫暖、更幸福。

江啟臣說，高雄需要的是溫暖、不是對立，需要的是相互的扶持，不是相互的抹黑，所以他之前也強調政治零分、經濟100分、家庭100分，大家為未來溫暖跟幸福的城市共同努力。

(中時 )