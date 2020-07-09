在國際經濟環境複雜嚴峻、國內發展任務艱巨繁重的背景下，大陸方面表示數位經濟依然保持較快增長，各領域穩步推進，根據中國信息通信研究院日前發佈的《中國數字經濟發展白皮書（2020年）》指出，數位經濟對GDP增長的貢獻率不斷提升，從2014年到2019年的6年時間，貢獻率始終保持在50％以上，2019年數位經濟對GDP增長的貢獻率更進一步增至67.7％，成為驅動大陸經濟增長的核心關鍵力量。

據《經濟參考報》引述白皮書指出，2019年大陸數位經濟增加值規模達到35.8兆元人民幣，占GDP比重達到36.2％，其中北京、上海數位經濟GDP占比已經超過50％。

大陸專家指出，數位經濟是農業經濟、工業經濟之後的一種新的經濟社會發展形態，能夠減少資訊流動障礙，加速資源要素跨產業、跨區域合理流動。推動經濟朝數位化和智慧化轉型，不僅能夠創造大量投資機會，有效拓展需求，還能推動技術創新和產業變革，形成更多新的增長點和增長期。

(旺報 )